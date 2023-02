Popolnoma so zaupali svoji dolgoletni prijateljici. Oškodovanci so z veliko hvaležnostjo sprejeli pomoč »družinske prijateljice«, pravnice Irene Aš Gradecki. Hodila je k njim na dom, pripovedujejo, jim svetovala, v podpis dajala dokumente, pooblastila, izjave in potrdila, z njimi je obedovala, na obiske vozila tudi svojega moža in sina. Ko so spregledali, je bilo prepozno. Za njo so ostali obupani ljudje v finančnih stiskah in sodni postopki, ki se vlečejo od Primorske do Dolenjske. Koliko žalosti je pravnica pustila za seboj, pričajo zgodbe, tresoči se glasovi, nemočni pogledi. E...