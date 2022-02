Pravna praznina: osebne izkaznice vam pri testiranju ni treba pokazati

V četrtek smo v Novicah poročali o tem, kako bi lahko na določenih testirnih mestih za odkrivanje okužb z novim koronavirusom prihajalo do zlorab. In sicer le zato, ker naj se ne bi preverjalo osebnih izkaznic testirancev. To pomeni, da bi šel lahko kdo na testiranje v imenu druge okužene osebe in slednjo s tem rešil pred samoizolacijo. A kot vse kaže, je tudi v tem primeru pravna praznina.

Z Zdravstvenega inšpektorata RS so nam pojasnili, da za izvedbo testiranja obveznost predložiti osebno izkaznico ali drug uradni identifikacijski dokument ni določena, je pa ta obveznost določena v primeru cepljenja proti covidu-19. V četrtek so sicer ob 3808 PCR-testih in 103.514 hitrih antigenskih testih potrdili 11.668 okužb z novim koronavirusom. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 194.969 primerov aktivnih okužb.