V domu starejših občanov Gornja Radgona, kjer skoraj sto zaposlenih skrbi za čim lepšo starost okoli 150 stanovalcev, se nenehno nekaj dogaja. Kulturni, zabavni in drugi dogodki so vedno dobro obiskani, kar se je potrdilo tudi ob obisku enega najbolj znanih in priljubljenih slovenskih duhovnikov, župnika iz Grosuplja Martina Goloba. Ves čas pogovora z moderatorko Aleksandro, v katerem je podrobno predstavil svoje otroštvo, mladost in duhovnost ter predstavil svoji knjigi, je med prisotnimi vladalo navdušenje. V DSO Gornja Radgona je poskrbel za veliko dobre volje. FOTO: OSTE BAKAL »Njegove b...