Pravila za spremljanje volilne kampanje

Uredništvo bo volilno kampanjo spremljalo v skladu s profesionalnimi novinarskimi standardi, novinarsko etiko in uredniškim kodeksom, na neodvisen ter nepristranski način. To se nanaša tako na vsebinski vidik kot tudi na način in obseg spremljanja kampanje ter drugih z volitvami povezanih novic.

O objavah vsebin se bo uredništvo odločalo samostojno in v skladu z uredniško politiko. Med merili za pojavljanje političnih akterjev v mediju uredništvo priznava interes uporabnikov oz. bralcev ter podatke javnomnenjskih raziskav. To velja tako za frekvenco (pogostost) objav kot tudi obseg posamezne objave in umestitev objave znotraj medija.

Uredništvo Slovenskih novic nobeni politični stranki, gibanju, posamezniku ali društvu ne bo omogočilo brezplačne predstavitve ali objave promocijskih vsebin. Uredništvo bo morebitne zahtevke za popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev obravnavalo skladno z določili zakona o medijih. Pri tem zainteresirano javnost izrecno opozarja, da bo objava popravka zavrnjena vsem, ki bi ta institut poskušali zlorabiti za politično kampanjo, v nasprotju z določili zakona o medijih.

Medijski založnik Delo d. o. o. vsem zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam omogoča objave oglasov v vseh izdajah Slovenskih novic pod enakopravnimi pogoji, ob jasni označitvi oglasa, v skladu s cenikom in ob navedbi naročnika oglasa.

Oglasne površine bodo na jasen in nedvoumen način ločene od uredniških vsebin. Za izvedbo oglaševanja je odgovoren oddelek Trženja oglasnega prostora pri Delu d. o. o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana. Za točnost in resničnost navedb v oglasu odgovarja naročnik oglasa. Kontaktni podatki oglasnega trženja: oglasevanje@delo.si oz. 01 47 37 400.

Bojan Budja, odgovorni urednik vseh edicij Slovenskih novic