Pravila igre v slovenski industriji se spreminjajo

Eno od takšnih področij je zagotavljanje visoke razpoložljivosti strojev, saj izkušnje kažejo, da se lahko produktivnost industrijskih podjetij poveča tudi za več kot 10 odstotkov.

Pri tem so lahko v veliko pomoč podatki o delovanju strojev. To je bilo še do nedavnega tehnično zapleteno in drago, danes pa je s pomočjo digitalizacije procesov in principov Industrije 4.0 ter tehnologije industrijskega interneta stvari (oz. IIoT) in oblačnih storitev bistveno bolj preprosto in ekonomično.

