Pravih starodobnikov je vse manj, ljubitelji so jih občudovali na Obali (FOTO)

Pri nas je precej zagretežev za tehnično dediščino, kar med drugim potrjujejo številni shodi starodobnikov. Z njimi mnogi obujajo spomine na prvo družinsko ali lastno motorno prevozno sredstvo in so sila ponosni, saj sami nosijo letnico njihovega rojstva ali pa je vozilo nastalo celo kakih deset let prej.

V Sloveniji imamo dve zvezi, ki se ukvarjata s starodobnimi vozili, in 47 takšnih društev, kar je nedvomno hvalevredno, saj se tako rji, uničenju in pozabi izogne marsikateri primerek, ki nato navdušuje tudi mlajše generacije in je v ponos lastniku. Ljubitelji nostalgije in vonja po bencinu so prišli na svoj račun v soboto.

Društvo ljubiteljev starodobnih vozil in plovil Adria Classic Koper je namreč organiziralo že 27. reli, ki je s startom na Tartinijevem trgu razveselil domačine in obiskovalce, nato pa tudi Obalo ter zaledje slovenske Istre. To je bila približno 80 kilometrov dolga panoramska pot, na kateri jim je bilo prizanešeno s kakšnimi večjimi klanci.

Zapeljali so se mimo Portoroža, Izole in Kopra, nato proti Vanganelu, Marezigam, Trseku, Belvedurju, v Kaštel na Hrvaškem, pa nazaj v Slovenijo skozi Sečovlje in vse do Strunjana, kjer je sledila slovesna podelitev priznanj najboljšim, najstarejšim in seveda najlepšim. Na postankih jih je čakalo nemalo preizkušenj.

Tako je vodja prireditve Matej Družina med drugim dejal: »To ni nikakršna dirka, ni nič hitrostnega, ni norenja. Med postanki na preizkušnjah vožnje med stožci, vožnje osmice, parkiranja v garažo, ustavljanja in podobnega se ocenjuje in vidi, koliko voznik pozna vozilo. Najboljši so nagrajeni s pokali, in to v kategorijah po vrstah vozil, letih, znamkah in še čem.« Gre za mednarodno prireditev, ki šteje za točke prvenstva Zveze-SVS.

Oldtajmer je vsako vozilo, starejše od 30 let. Pojavlja pa se že tudi uveljavljanje termina youngtimer oziroma mladodobno vozilo. O tem Družina pravi: »Trideset let so danes res stara vozila, ki pa so moderna, imajo ABS-zavore, klimo, pomoč pri parkiranju in še kaj. S statusom starodobnika se uporabljajo za vsakodnevno vožnjo, kar je proti pravilom. Tako so se pojavila prizadevanja, da ta vozila umaknemo med mladodobnike. Sicer pa je novih pravih oldtajmerjev vedno manj. Z vseh dvorišč, iz garaž in skednjev se je pobralo že skoraj vse, kar se je dalo obnoviti. Zdaj tega ni več.«

Da je starodobništvo nalezljivo, pove marsikateri zanesenjak, saj imajo mnogi doma prave zametke malih muzejev tovrstne dediščine. Tako je Klavdija Brumen, ki je tudi predsednica Bolfenškega športnega društva ljubiteljev stare tehnike Trnovska vas, ob zastavi 750, letnik 1980, povedala, da imajo doma še audija 90, letnik 1967, motorno kolo yamaha, letnik 1982, pony exspress, letnik 1972 … Njeno društvo šteje 80 članov, ki imajo stara osebna vozila, motorje in traktorje.

»Ta je že moj, doma pa imamo še en mlajši avto iz leta 1954,« je povedal še ne polnoleten Leon Kovaček iz Kopra ob fiatu balilla 508 iz leta 1932. Seveda ob sodelovanju očeta zanj skrbi prav zanesenjaško. Martin Peček se je v Piran pripeljal s Ptuja, in to s še vedno atraktivnim oplom GT letnik 1972. Ima ga dve leti in je prišel iz Nizozemske. »Vedno sem si želel prav njega, doma pa imam še BMW, letnik 1990, in še en avto, ki bo prihodnje leto starodobnik,« je ponosen.

Ivo Anduš iz Kort je prišel s psičko Baby s tako rekoč unikatnim avtomobilom NG, letnik 1968, s posebno karoserijo in 95-konjskim motorjem. Ima ga šest let, doma pa mu v garaži delata družbo še dva angleška avtomobila znamke NGA iz leta 1953. Triumph TR 3 iz leta 1958 je prišel iz ZDA v Anglijo, kjer ga je kupil Jože Kavčič iz Žirov in pred šestimi leti pripeljal v Slovenijo. Obnovil ga je sam. V Sloveniji naj bi bilo še sedem citroënov mehari. Tudi Zdravko Kovač iz Kopra je svojega z letnico 1980 obnovil sam. Pravi, da ga je njegov brat kupil v Italiji in da je kar 20 let zapuščen propadal doma pod balkonom, nato pa ga je vzel v roke on. Ima spačkov motor.

HUB mobil je bil eden najstarejših na reliju. Narejen je bil leta 1921 in je zdaj doma v Ilirski Bistrici. Simon Rolih ga ima že kakih 25 let, poleg njega pa še balillo, fiata 503 in fiata 1100.

Ivo Anduš se je pripeljal iz Kort s psičko Baby v tem atraktivnem kabrioletu. FOTO: Janez Mužič

Triumph TR 3 iz leta 1958 je prišel iz ZDA v Anglijo, kjer ga je kupil Jože Kavčič iz Žirov in pred šestimi leti pripeljal v Slovenijo. FOTO: Janez Mužič

Petinštirideset let stara zastava 750, ki jo neguje Klavdija Brumen. FOTO: Janez Mužič

»Ta je že moj, doma pa imamo še en mlajši avto iz leta 1954,« je povedal Leon Kovaček iz Kopra. FOTO: Janez Mužič

Martin Peček se je v Piran pripeljal s Ptuja s še vedno atraktivnim oplom GT letnik 1972. FOTO: Janez Mužič

Na panoramsko pot s preizkušnjami se je podalo 100 vozil. FOTO: Janez Mužič

Gremo na morje! FOTO: Janez Mužič