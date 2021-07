Pravi koraki za čistejši zrak

Prizadevanja za zmanjšanje ogljičnega odtisa se kažejo tudi na področju opreme, ki vključujejo tako digitalizacijo kot tudi povečevanje potencialne trajnosti z uvedbo nove, okolju prijazne tehnologije, ki namesto toplogrednih plinov uporablja čisti zrak.Več kot 30 milijonov srednjenapetostnih stikalnih naprav, nameščenih po vsem svetu, uporablja žveplov heksafluorid (SF6). To je toplogredni plin, ki poslabša učinek tople grede zaradi svoje lastnosti potenciala globalnega segrevanja, saj ima 1 kg SF6 enak učinek kot 23.500 kg CO2.SF6 se od 70. let prejšnjega stoletja veliko uporablja v visoko in srednje napetostni električni opremi kot nestrupen, nevnetljiv izolacijski medij in medij za prekinitev električnega tokokroga oziroma obloka. Čeprav ima zelo dobre lastnosti pri izolaciji in prekinitvi električnih tokokrogov, SF6 znatno prispeva k učinku tople grede. Prenehanje uporabe SF6 je pomemben korak naprej za trajnost, zdravje in varnost. Inovativna nova tehnologija, ki ne uporablja SF6, ampak stroškovno učinkovitejšo kombinacijo prekinitve električnega toka v vakuumu (VI) in zračno izolacijo, hkrati pa ohranja majhen odtis, ki ga sicer povezujemo s tradicionalnimi stikalnimi napravami, izoliranimi s plinom SF6, je obetavna alternativa.Naročnik oglasne vsebine je Schneider Electric