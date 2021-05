Prave informacije za vse podjetnike

Status samostojnega podjetnika se pridobi z vpisom v Poslovni register Slovenije. Z obiskom točke SPOT registracija bosta nameravani podjetnik in strokovni sodelavec izpolnila obrazec na portalu SPOT, in sicer glede datuma predlaganega vpisa, firme in sedeža podjetnika, podatke o skrajšani firmi in podatke o podjetniku, nameravane dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal, ter morebitne druge potrebne informacije.Več o tem si preberite TUKAJ