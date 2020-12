Prav poseben koledar: Slovenke pokazale svoje čare (FOTO)

Naslovnica edinstvenega koledarja FOTO: Matjaž van Klein

Kanček erotike za humanitarni namen FOTO: Matjaž van Klein

Snemanja so potekala vse leto. FOTO: Matjaž van Klein

Avtor Matjaž van Klein FOTO: Boštjan Fon

Ravno prav erotičen, da me vsako jutro v pisarni spravi v dobro voljo,« je bil slišan komentar ob izidu EKOledarja, svojevrstne domislice, ki jo je uresničil Ljubljančan. Grafični in spletni oblikovalec ter amaterski fotograf se je četrto leto zapored lotil projekta, ki ne le podraži čute, temveč je z veliko dodano vrednostjo.»Gre za koščke, ki padejo v vsakdanu mimo nas, sam pa sem jih poskušal sestaviti v celoto, da bodo opaženi. Pred okoljskimi problemi si zatiskamo oči, čeprav so pred nami dobre prakse varovanja okolja. Prepričan sem, da lahko udejanjimo rešitve in se obdržimo na ideji trajnostnega življenjskega sloga,« uvodoma razloživan Klein. »EKOledar ni običajen koledar, kakršnih ob koncu leta lahko vidite na kupe, saj prihaja z jasnim namenom opozarjanja na čedalje hujše onesnaženje našega okolja.«S pripravo koledarja se je tematike lotil povsem svojstveno: »Na vsakem listu, torej na vsakem mesecu, je tematska fotografija za zgodbo, ki se loteva ene od okoljskih težav pri nas, onesnaževanja doma in v svetu.« Koledar predstavlja zgodbe na edinstvenih fotografijah z zdravim erotičnim dotikom, ki ga dodajo okoljsko ozaveščene, čudovite domače punce in žene. EKOledar je sestava ekologije in erotike, vsa dekleta, ki so kot fotomodeli sodelovale pri nastajanju, pa so čisto običajne Slovenke različnih poklicev, starosti in nazorov.»Naj poudarim, da so vse na snemanjih sodelovale brez honorarja, tako da bo koledar za 2021, tako kot EKOledar 2019 in 2020, humanitarnega značaja, saj bodo sredstva od prodaje namenjena najbolj ranljivim. Prvi EKOledar 2018, je bil kreiran z namenom novoletnega darila našim dolgoletnim strankam, kar pa je takoj prešlo v dobrodelnost,« razloži Matjaž in skomigne z rameni: »Na žalost, ali pa na srečo, nas je večina ustvarjenih tako, da nam pozornost pritegne golo ali polgolo telo, naj si bo žensko ali moško, saj sploh ni pomembno, in to je bil tudi namen mojih fotografij oziroma zgodb tega koledarja. Golota, ki privlači poglede, naj pritegne tudi čim več razmišljanja o naših okoljskih težavah, o onesnaževanju, ki nas obkroža.«Dejstvo je, da so težave z okoljem postale naš vsakdan, pred katerim si zatisnemo oči ali pogledamo stran. »Zato so tudi fotomodeli vsakdanje ženske, punce, žene, dame, so običajne Slovenke, mlajše in starejše, različnih poklicev in zaposlitev,« je razložil avtor z več kot dvema desetletjema izkušenj, znanjem in delom na področju kreative, znamčenja, oblikovanja in fotografije, mi pa smo dodali: čeprav naj bi bile vsakdanje Slovenke, so dekleta na fotografijah izjemne, preprosto lepe in dih jemajoče.Matjaž van Klein je že med odraščanjem, s pomočjo staršev, ki so mu v rani mladosti privzgojili socialni čut, pridobil občutek, da je treba pomagati pomoči potrebnim: »Tako se že vse odraslo življenje angažiram pri raznih humanitarnih akcijah, s takim ali drugačnim prostovoljnim oziroma brezplačnim delom. Sodeloval sem tudi pri projektu Save The Nuba People, ki ga je vodil. Moj prispevek je bilo oblikovanje in izdelava spletne strani v več jezikih, njena promocija ter njeno domovanje ali strokovno povedano hosting. Pripravil sem donatorski projekt za gasilke iz PGD Hruševje prav s koledarjem, zadnji večji donatorski projekt, ki sem se ga lotil, pa je pomoč Hiši zavetja Palčica – kriznemu centru za otroke.«Na koncu obračunamo s številkami dobrodelno izdanega koledarja, ki združuje zgodbe okoljske problematike z domačo erotiko: natisnjenih je trinajst fotografij, za namen izdaje pa jih je bilo na snemanjih posnetih prek 4000. Izdaja je omejena.»Ker je to celoletni projekt z vrsto večkratnih usklajevanj z dekleti, iskanja terenov ter usklajevanja z drugimi pogoji, kot je vreme in podobno, je cena koledarja 24,90 evra. Prejšnja leta je šlo večinoma kar z osebno dostavo, letos pa zaradi znanih razlogov le prek poštnih storitev. Žal.« EKOledar je našel tudi pot v tujino in iz sosednje Madžarske je novinarhudomušno ugotovil: »EKOledar ni nakup, temveč investicija. Naložba v slovensko idejo, inovativnost, naravo in žensko lepoto. Vse to za dober namen. In datum tudi lahko pogledamo.«