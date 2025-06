Požrtvovalni gasilci so jo rešili iz jame, postala je Srečka (FOTO)

V deželi na sončni strani Alp imamo veliko požrtvovalnih gasilcev, ki nam priskočijo na pomoč v stiski. To se je potrdilo tudi na Koroškem, kjer so gasilci PGD Sele Vrhe prejeli poziv, da je na kmetiji krava padla v gnojno jamo. Z veliko napora ter ob podpori kolegov iz PGD Slovenj Gradec in strojnikov podjetja Verdis, ki je odstopilo mehanizacijo, so žival rešili. Še več, krava jo je odnesla brez poškodb in posledic, je zadovoljen pozneje ugotovil veterinar, brez ukrepanja pogumnih mož pa bi gotovo poginila v mukah. In ker doslej ni imela imena, so jo gasilci in drugi poimenovali kar – Srečka!

Posebna oprema

Na Koroškem tudi živali čutijo, komu lahko zaupajo, se zdaj razlega po Koroškem, gasilci in drugi sodelujoči pa so priznali, da je bila naloga izjemno zahtevna. Krava je na dvorišču na kmetiji stopila na pokrov, toda ta ni zdržal njene teže. Padla je naravnost v gnojno jamo. Lastniki so takoj poklicali pomoč, saj je bilo jasno, da jim je brez posebne opreme in izkušenj živali ne bo uspelo rešiti. Takoj so prispeli gasilci in se lotili organizacije napornega in tveganega reševanja.

Hvala bogu za gasilce, ki vedno pomagajo, pa naj je to človek ali žival.

»Gasilci iz MO Slovenj Gradec so znova dokazali, da njihovo srce bije za pomoč – ne glede na to, ali gre za človeka ali žival. Tokrat so priskočili na pomoč kravi, ki je padla v gnojno jamo. Zahtevna in umazana naloga, a s skupnimi močmi jim je uspelo žival varno izvleči iz težav. Gre že za drugo tako intervencijo v zadnjem tednu dni – in spet se je pokazalo, kako dragoceno je imeti v svoji bližini srčne, predane in usposobljene gasilce, kakršen je tudi Jaka Bricman, na sliki z (ne)srečno kravo,« so poudarili v društvu za zaščito živali, veseli, da se je še ena zgodba končala srečno.

»Z uporabo posebnih jermenov, vrvi, dvigal in precejšnjega fizičnega napora so gasilci po večurnem trudu dvignili kravo iz jame. Žival je bila prestrašena, blatna od glave do parkljev, a kar je najpomembnejše – nepoškodovana. Na koncu je bilo na obrazih vseh zbranih, lastnikov, gasilcev in celo sosedov vidno olajšanje. In tudi malo ganjenosti. Krava je, kljub nesreči, stala na nogah. In zdaj je dobila ime – Srečka. Primerno, kajne?« so še poudarili na društvu za zaščito živali, Predsednica Društva za zaščito konj iz Velenja Natalija Nedeljko pa je dodala: »Hvala bogu za gasilce, ki vedno pomagajo, pa naj je to človek ali žival. Pa srčno upam, da bo lastnik živali zdaj zaščitil gnojno jamo.«

Po večurnem trudu so žival dvignili iz jame. FOTO: PGD Sele Vrhe

Odnesla jo je brez poškodb. FOTO: PGD Sele Vrhe