Pozorno poglejte: imate doma takšno kafetiero?

Podjetje Ikea poziva vse kupce, ki imajo metallisk kafetiero za kuhalno ploščo 0,4 l z varnostnim ventilom iz nerjavečega jekla in datumskim žigom med 2040 in 2204 (LLTT), da jo prenehajo uporabljati in stopijo v stik s podjetjem za povračilo celotne kupnine. Izdelek so odpoklicali, ker se lahko izdelek med uporabo razpoči.

V podjetju so zapisali, da se je tveganje povečalo po zamenjavi materiala in spremembi zgradbe varnostnega ventila, zato odpoklic velja samo za izdelke z varnostnim ventilom iz nerjavečega jekla (srebrne/sive barve).

Metallisk kafetiero z varnostnim ventilom iz nerjavečega jekla in datumskimi žigi med 2040 in 2204 (LLTT) je mogoče vrniti v katero koli trgovino Ikea za povračilo celotne kupnine. Dokazilo o nakupu (račun) ni potrebno. Za več informacij lahko pokličete na brezplačno številko 01/810-7781.