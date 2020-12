Pozor! Znano, kje po Sloveniji bo policija nadzirala spoštovanje ukrepov

Policija bo tudi ta konec tedna na območju celotne države ob svojem rednem delu izvajala več nadzorov nad spoštovanjem odlokov, ki jih je vlada sprejela za omejitev širjenja novega koronavirusa. Kršitve bodo ugotavljali tudi ob izvajanju poostrenega nadzora prometa, ki ga preko vikenda načrtujejo na večjih in glavnih cestah.Namestnik generalnega direktorja policijeje na novinarski konferenci o razmerah glede covida-19 navedel tudi nekaj lokacij nadzorov:* na območju Kopra potekajo danes med 15. in 23. uro,* na območju Murske Sobote med 15. in 22. uro ter v soboto med 17. in 24. uro,* na območju Nove Gorice danes ponoči in v soboto dopoldne,* v soboto preko dneva na širšem območju mesta Maribor.Kršitve bodo ugotavljali tudi ob izvajanju poostrenega nadzora prometa, ki ga preko vikenda načrtujejo na večjih in glavnih cestah v okviru preventivne akcije, v kateri poostreno preverjajo, ali kdo vozi pod vplivom alkohola.Še posebej pa je Pečjak izpostavil, da bo konec tedna na Gorenjskem nadzor predvsem glede prehajanja na širše območje Planice, kjer poteka svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Dostopi do letalnice so zaprti tudi za prebivalce občine Kranjska gora.V Novem mestu pa bodo v začetku prihodnjega tedna skupaj z zdravstvenim inšpektoratom izvedli poostren nadzor glede kršitev zbiranja v središču mesta in kontrole obratovanja gostinskih lokalov, je še napovedal.