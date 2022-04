Pozor, občutna podražitev: Petrol že napovedal spremembe

Ker so se razmere na trgu naftnih derivatov stabilizirale, se vlada ni odločila za podaljšanje regulacije cen 95-oktanskega bencina in dizla, ki jo je uvedla marca. S 1. majem se bodo tako te cene lahko spet oblikovale prosto na trgu.

Že jutri lahko na bencinskih servisih pričakujemo dvig cen, je za Radio Slovenija dejal ekonomist Maks Tajnikar: Po njegovih besedah bi lahko bile cene rekordno visoke.

S Petrola so po poročanju omenjenega radia že sporočili, da bodo cene pogonskih goriv po sprostitvi nekoliko višje od trenutnih, in sicer naj bi bile primerljive s cenami goriva v Avstriji in na Hrvaškem. Kot so poročale Finance, bi za liter 95-oktanskega bencina po novem lahko odšteli 1,6 evra, za liter dizla pa 1,8 evra.

Ministrstvo: Vladni cilj je bil dosežen

Vlada se je za začasno regulacijo maloprodajnih cen odločila 14. marca zaradi hudih motenj na mednarodnem in domačem trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen. Najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih po državi je določila pri 1,503 evra za liter, dizla pa 1,541 evra za liter. Nato je 31. marca določila še najvišje dovoljene veleprodajne cene, in sicer za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina v višini 1,483 evra, za liter dizla pa 1,521 evra za liter. »S tem je bil vladni cilj in namen zaščite potrošnikov dosežen,« so v petek sporočili z gospodarskega ministrstva.