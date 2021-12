Pozor, že kmalu bodo na teh avtocestnih odsekih merili vašo hitrost

Dars pripravlja razpis za vzpostavitev sistema sekcijskega merjenja hitrosti na posameznih odsekih avtocestnega omrežja. Kot so za STA pojasnili v družbi, se bo projekt, ki naj bi bistveno pripomogel k večji varnosti, izvajal v obdobju med letoma 2022 in 2024. Vrednost projekta je ocenjena na 1,8 milijona evrov.

Podoben sistem je pred časom že poskusno deloval na štajerski avtocesti prek Trojan. Ponudnik je nato odstranil kamere, a so, tako na Darsu, dobili dobre izkušnje glede učinkovitosti sistema. Predvsem so se znižale povprečne hitrosti vozil, posledično je bilo manj nesreč in poškodb tako infrastrukture kot uporabnikov avtocest, izboljšala pa se je tudi pretočnost prometa.

Lokacije so določili Darsovi strokovnjaki in policisti

Sisteme za sekcijsko merjenje hitrosti bodo zdaj postavili na vseh krakih avtocestnega omrežja: Unec-Razdrto, Logatec-Vrhnika, višnjegorski klanec, Šmartno-Vodice, odsek čez Trojane, Arja vas-Celje, Slovenske Konjice-Fram in Sv. Jurij ob Ščavnici-Vučja vas. Lokacije so glede na tveganja skupaj določili prometni strokovnjaki Darsa in policija.

Delo z radarji bo sicer v pristojnosti policije. Dars bo nabavil opremo za merjenje hitrosti, podatke pa takoj pošiljal policiji. "Ko bo sistem začel delovati, se bo varnost na avtocestah in hitrih cestah izboljšala. Glede na izkušnje upravičeno pričakujemo, da bomo lahko s tem sistemom zmanjšali hitrost in povečali pretočnost avtocest in hitrih cest," so prepričani na Darsu.