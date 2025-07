Pozor, že danes grozijo nevihte, toča ni izključena! Tu bo najhuje ...

Agencija RS za okolje opozarja, da so od popoldneva do ponedeljka dopoldne možni krajevni nalivi in močni sunki vetra, ni izključena niti toča. Močan nevihtni piš bo ob morebitni nevihti možen tudi ob morju. Danes zvečer, ponoči in v ponedeljek zjutraj bodo ob nevihtah z močnimi nalivi hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke.

Ponoči in zjutraj lahko ob dolgotrajnejših nalivih kljub trenutni sušnim razmeram zelo hitro narastejo in poplavijo posamezni hudourniki in manjše reke. Večja verjetnost za ta pojav je v zahodni in osrednji Sloveniji ter na območju Kamniško-Savinjskih Alp, ni pa izključena tudi drugod po državi, so opozorili na agenciji.

Ob dolgotrajnejših nalivih lahko pride do poplav predvsem na zahodu, severu in v osrednji Sloveniji. Verjetna so tudi zastajanje padavinske vode. V ponedeljek čez dan se bodo pretoki rek začeli zmanjševati, zvečer in v noči na torek ter v torek pa bodo reke po Sloveniji ponovno narasle.

Danes bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj neviht, kakšna bo lahko tudi močna. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Zvečer in v noči na ponedeljek bodo zahodno in osrednjo Slovenijo zajele padavine z nevihtami. Možne bodo močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v Gornjesavski dolini okoli 13 stopinj.

Padavine bodo ponehale v noči na sredo

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Padavine bodo dopoldne oslabele, pogostejše bodo spet proti večeru in v noči na torek. Vmes bodo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, ki bodo dopoldne oslabele in se spet okrepile zvečer ter v noči na sredo. Tudi kakšna nevihta bo še vmes. Padavine bodo ponehale v noči na sredo. V sredo bo sončno vreme s kakšno ploho in svežim jutrom.

Velika požarna ogroženost

V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost naravnega okolja.