Pozor, zastoji proti Hrvaški: čakali boste tudi do dve uri

Tudi iz Hrvaške danes poročajo o povečanem prometu na vseh cestah proti Jadranski obali in v nasprotni smeri. Zaradi dežja so ceste mokre in spolzke, opozarjajo.

Na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško že nastajajo zastoji. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je petkilometrski zastoj, na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj dolg en kilometer. Na več mejnih prehodih vozila čakajo na izstop iz države tudi več kot dve uri.Čakalna doba je po podatkih prometnoinformacijskega centra na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Vinica, Metlika, Obrežje in Gruškovje.Vozniki najdlje čakajo na prehod meje na Gruškovju, kjer je predvidena čakalna doba za osebna vozila več kot dve uri, za avtobuse pa uro in pol. Drugod je čakalna doba od 30 minut do ene ure.Danes do 21. ure, na nekaterih primorskih cestah pa do 22. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.