Pozor, zaradi raztresene koruze zaprt del primorske avtoceste (FOTO)

Na primorski avtocesti je med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru zaprt prehitevalni pas, poroča prometno informacijski center. Vzrok za zaporo je odstranjevanje raztresene koruze. Nastajajo zastoji, vozniki pa se na tem delu zamudijo do 30 minut.

Popolne zapore na dolenjski avtocesti

Na štajerski avtocesti je promet med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje urejen po dveh pasovih proti Mariboru in po enem pasu proti Ljubljani.

Na dolenjski avtocesti bodo med razcepom Malence in priključkom Šmarje-Sap proti Obrežju predvidoma do 17. maja nočne popolne zapore, vsako noč, od ponedeljka do petka od 21.30 do predvidoma 5. ure.