Primorska avtocesta ponovno odprta (FOTO)

Primorska avtocesta je bila zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Dekani proti Ljubljani, so sporočili s prometnoinformacijskega centra, a so posledice kmalu odpravili. Slabo uro pozneje so namreč sporočili, da ostaja zaprt le še prehitevalni pas v predoru. Kljub temu je nastal zastoj. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Dekani - Črni Kal.

Tudi sicer je danes na cestah po državi gneča že od ranega jutra. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 500 metrov, iz smeri Avstrije proti Sloveniji pa predor občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi varnosti.

Na štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.