Prometna nesreča zaprla avtocesto, prišlo je do trčenja petih vozil

Ob 7.20 je na avtocesti Krtina–Domžale v občini Domžale prišlo do naleta petih osebnih vozil. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč dvema poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulatorje na vozilih in posuli iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Domžale so prepeljali dve osebi na zdravljenje v bolnišnico.Občasni zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici od Malenc proti Primorski ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano.