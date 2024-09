Pozor, zaradi pranja predorov bo avtocesta popolnoma zaprta več ur (VIDEO)

Dolenjska avtocesta bo zaprta med priključkom Šmarje - Sap in razcepom Malence proti Ljubljani, in sicer nocoj od 20. do 5. ure, zaradi pranja predorov, poroča prometnoinformacijski center. Obvoz bo skozi Škofljico in Lavrico do priključka Ljubljana jug.

Kako poteka pranje predorov in zakaj je to potrebno, so na Darsu pred časom razložili in pokazali v videu, ki si ga lahko ogledate spodaj.