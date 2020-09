Pozor, zaradi močnega vetra zaprt del hitre ceste

Na hitri cesti Nanos–Vrtojba je med Nanosom in Ajdovščino zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, poroča prometnoinformacijski center. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je bila zapora prometa prve stopnje uvedena okoli 5. ure.



Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah.



Po Sloveniji potekajo tudi nekatera dela na avtocestah:



– na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Kranj zahod promet poteka v obe smeri po dveh zoženih pasovih. Vozniki, ki želijo avtocesto zapustiti na Podtaboru ali Naklem proti Ljubljani, se morajo razvrstiti na desni pas;

– na pomurski avtocesti je zaprt priključek Lipovci proti Lendavi, izvoz in uvoz;

– na vipavski hitri cesti je zaprt izvoz in uvoz Vogrsko proti Vrtojbi/Italiji.