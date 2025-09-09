PRIMORKA
Pozor, zaradi gorečega vozila zaprta avtocesta
Obvoz je urejen po regionalni cesti.
Primorska avtocesta je pred Nanosom poti Kopru zaprta zaradi gorečega vozila. Obvoz je urejen po regionalni cesti Razdrto-Senožeče, poroča prometnoinformacijski center.
