PRIMORKA

Pozor, zaradi gorečega vozila zaprta avtocesta

Obvoz je urejen po regionalni cesti.
Fotografija: Nastajajo zastoji. FOTO: Promet.si
Nastajajo zastoji. FOTO: Promet.si

N. B.
09.09.2025 ob 10:03
09.09.2025 ob 10:16
N. B.
09.09.2025 ob 10:03
09.09.2025 ob 10:16

Primorska avtocesta je pred Nanosom poti Kopru zaprta zaradi gorečega vozila. Obvoz je urejen po regionalni cesti Razdrto-Senožeče, poroča prometnoinformacijski center.

Več sledi ...

Več iz te teme:

goreče vozilo zaprta avtocesta primorska avtocesta

