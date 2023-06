Pozor, zaradi današnjega praznika bo skozi Slovenijo močno povečan promet

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica proti Ljubljani zaradi nesreče oviran promet na odstavnem pasu.

Delovne zapore in jutranji zastoji

Okvara vozila in zaprt pas sta na gorenjski avtocesti pred Jesenicami vzhod proti Ljubljani in na primorski avtocesti v predoru Dekani proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je pred Drnovim proti Ljubljani zaradi živali na cesti oviran promet. Delovna zapora je na štajerski avtocesti med priključkom Šentilj in razcepom Dragučova v smeri Maribora, zamuda približno eno uro.Delovna zapora je na gorenjski avtocesti pred Lescami proti Ljubljani, delovna zapora, zamuda deset minut.

Pred odhodom na pot preverite stanje na cestah in izberite za vas najbolj optimalno pot. V primeru zastojev ustvarite reševalni pas.

Zaradi jutranje prometne konice je promet že močno povečan na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. Nastajajo zastoji. Zaradi izrednega prevoza bo promet zelo upočasnjen na primorski avtocesti proti Kopru, predvidoma od 20. ure, od Kozine proti Kopru. Možni so zastoji.

V prihodnjih dneh pričakujejo močno povečan promet

Zaradi današnjega praznika in počitnic v tujini se pričakuje v prihodnjih dneh skozi Slovenijo močno povečan promet. Že danes je pričakovati povečan promet z možnostjo zastojev na gorenjski avtocesti in turistično izletniških krajih, pa sporočajo s PU Kranj.