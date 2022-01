Pozor, zaradi bolniških odsotnosti se po državi zapirajo krajevni uradi

Kranjska upravna enota je zaradi bolniških odsotnosti in epidemioloških razmer v državi ter s tem povezanega pomanjkanja kadra za prihodnji teden napovedala začasno zaprtje svojih petih krajevnih uradov. Že sredi prejšnjega tedna je vse krajevne urade zaprla mariborska upravna enota, zaprti pa so tudi nekateri drugi krajevni uradi po državi.

Kot so sporočili z Upravne enote Kranj, zaradi zagotavljanja nemotenega dela na sedežu upravne enote krajevni uradi na njihovem območju, in sicer v Cerkljah, na Jezerskem, v Naklem, Preddvoru in Šenčurju, od 31. januarja pa do nadaljnjega ne bodo poslovali. Vse storitve v pristojnosti krajevnih uradov lahko občani po predhodnem naročanju opravijo v času uradnih ur na sedežu upravne enote v Kranju.

Za prihodnji teden strank niso naročali

V kranjski upravni enoti so za STA pojasnili, da imajo zaradi epidemioloških razmer odsotnih veliko število zaposlenih. V krajevnih uradih, kjer je manjše število uslužbencev, zato težko zagotavljajo izvajanje vseh storitev, na katere se stranke naročajo. Ta teden bodo sicer še poskrbeli za stranke, ki so naročene, za prihodnji teden pa jih niti niso več naročali.

Zaenkrat še ni znano, koliko časa bodo krajevni uradi zaprti. Kot so pojasnili, bo to odvisno od prihodnjih razmer. Gorenjska je po podatkih Sledilnika za covid-19 trenutno slovenska regija z največjim deležem okuženih, in sicer je potrjenih aktivno okuženih s covidom-19 skoraj 6,5 odstotka prebivalcev.

Zapirajo tudi na Koroškem, Štajerskem in na Dolenjskem

Kot so za pojasnili na ministrstvu za javno upravo, so se za začasno zaprtje krajevnih uradov odločili tudi na Upravni enoti Ravne na Koroškem, kjer bodo predvidoma do 31. januarja zaprti krajevni uradi Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje.

Od 19. januarja do 4. februarja bodo zaprti krajevni uradi Upravne enote Maribor, in sicer Hoče, Miklavž na Dravskem polju, Duplek in Rače. Začasno pa so zaprti tudi nekateri krajevni uradi Upravne enote Ptuj, in sicer danes Zavrč, v torek Trnovska vas, v četrtek pa Gorišnica.

Poleg tega so bili na ministrstvu obveščeni še o začasnem zaprtju krajevnih uradov Upravne enote Novo mesto. Tako so od danes do 9. februarja zaprti krajevni uradi Žužemberk, Šmarjeta, Šentjernej in Škocjan.

Zaprtje uradov le začasni ukrep

Kot poudarjajo na ministrstvu, lahko posamezna upravna enota v primeru morebitnih odsotnosti večjega števila javnih uslužbencev na posameznem področju dela, le začasno prekine poslovanje določenega krajevnega urada in javne uslužbence razporedi na sedež upravne enote, kjer je treba naloge izvajati prioritetno.

Krajevni uradi se torej zapirajo zgolj kot začasni ukrep, v nekaterih primerih tudi le za en dan. Odločitev o takšnih organizacijskih spremembah, ki se v povezavi z aktualnimi razmerami dnevno spreminjajo, pa sprejme načelnik upravne enote.

Kot zagotavljajo na ministrstvu, lahko upravne enote s prilagajanjem organizacije dela za pokrivanje morebitnih odsotnosti javnih uslužbencev zaradi okužb, karanten, varstva otrok tako še vedno zagotavljajo izvajanje del in nalog, ki so v njihovi pristojnosti.

Del uslužbencev dela od doma

Delo poteka po ustaljenem redu z upoštevanjem veljavnih odlokov vlade in priporočil ministrstva za javno upravo iz začetka januarja, da se glede na vse epidemiološke okoliščine uslužbencem upravnih enot odredi delo od doma, če to dopuščajo delovni proces, narava in vrsta delovnih nalog ter tehnične zmogljivosti. To pomeni, da je na lokacijah upravnih enot prisotnih manj uslužbencev, ker jih določen del izvaja naloge od doma.