Pozor, žabe na cesti!

Številne dvoživke so se zlasti v večernem času s kopenskih življenjskih prostorov že pričele seliti na mrestišča, kjer se parijo in odlagajo jajčeca. Pri tem morajo prečkati tudi zanje smrtno nevarno cesto, saj jih vozniki žal pogosto povozijo, predvsem tam, kjer žabe množično prehajajo cestišče. Naravovarstveniki in ljubitelji živali ob tem pozivajo vse, naj se jim pridružijo pri plemeniti akciji prenašanja ogroženih dvoživk čez cesto. V Sloveniji so vse vrste dvoživk zavarovane. V evropskih državah so jim namenjeni številni ukrepi, kot je obvezna ureditev ustreznih podhodov. Tudi pri nas je vse več urejenih odsekov cest, na katerih je že poskrbljeno za njihovo varno pot, kljub temu pa je še vedno preveč črnih točk, kjer so dvoživke žrtve prometa.

Pozor, so že na poti! FOTO: Jojoo64/Getty Images

Več kot 20 let

Mokrišča so življenjski prostori, ki pomembno sodelujejo pri kroženju vode, vplivajo na podnebje, prečiščujejo vodo, ki jo pijemo, in opravljajo še mnogo drugih nalog. Dvoživke so samo ena skupina živali, katerih obstoj in preživetje sta odvisna od stoječe vode. Potem ko odrasle dvoživke odložijo mrest v vodo, se vrnejo na kopno, v gozd, na rob njive, vrt, kjer se hranijo tudi z za vse nadležnimi, tujerodnimi rdečimi polži. Jeseni jim sledijo mladi osebki in selitev sem in tja v življenju dvoživke lahko poteka več kot dvajset let. Seveda je zanje največja nevarnost prečkanje ceste.

Pomagamo jim tako, da jih pred prečkanjem ceste ustavimo z varovalnimi mrežami, jih poberemo v vedra in varno prenesemo na drugo stran ceste. Dvoživke začnejo selitev ob prvem toplem pomladnem dežju, po sončnem zahodu. Največ jih do vode hodi do polnoči. Vsakdo lahko pomaga pri ohranjanju življenj dvoživk: v času migracij se ponoči izogibamo vožnji po cestah v bližini mlak in jezer, kjer dvoživke množično prečkajo ceste, oziroma prilagodimo hitrost vožnje. Na svojem vrtu ali posestvu poskrbimo za ohranitev obstoječih mlak, pridružimo se lahko tudi prostovoljnim akcijam pri prenašanju dvoživk čez cesto. Delo ni zahtevno, potrebna pa je ustrezna oprema, in sicer odsevni jopič, dobra svetilka, najbolje čelna, globoko vedro, nepremočljiva obutev.

Na tveganih območjih vsako leto postavijo varovalne mreže. FOTO: KPG