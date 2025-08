Pozor! Za enkratno vožnjo boste od danes odšteli več

V skladu z novo vladno uredbo so se danes zvišale cene enkratnih vozovnic v javnem linijskem potniškem cestnem prometu. Gre za prvo podražitev od leta 2006, ki jo je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo predlagalo, da bi se izognili podražitvi vozovnic za redne potnike. Cene mesečnih in letnih vozovnic namreč ostajajo nespremenjene.

Za najcenejšo enkratno voznico za razdalje do petih kilometrov, ki je doslej stala 1,30 evra, je od danes treba odšteti 1,50 evra. Vožnja na razdaljah od pet do deset kilometrov odslej namesto 1,70 evra stane dva evra, na razdaljah od 10 do 15 kilometra pa namesto 2,10 evra 2,50 evra.

Podobno za približno eno petino se zvišujejo cene enkratnih vozovnic v javnem potniškem cestnem prometu tudi na preostalih razdaljah. Najdražja vozovnica - za razdalje nad 150 kilometrov - tako namesto 13 evrov po novem stane 16,50 evra.