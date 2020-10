Pozor, z današnjim dnem v veljavi novi ukrepi

Z današnjim dnem začenjajo veljati dodatni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tako bo začela veljati prepoved gibanja v nočnem času oz. med 21. in 6. uro. S polnočjo začne veljati tudi omejitev druženja na največ šest ljudi, prehajanje med regijami pa ne bo več mogoče, ne glede na to, ali je ta na oranžnem ali rdečem seznamu.Izjeme od prepovedi gibanja v nočnem času so odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog ali dostop in nudenje storitev za nujne primere, piše v odloku. Zaradi policijske ure sicer delovni čas prilagajajo tudi trgovci, ki bodo poslovalnice z današnjim dnem večinoma zapirali pred 21. uro.Odlok prepoveduje vse prireditve, maše z verniki, poroke v vseh regijah, tudi v edini oranžni Obalno-kraški regiji. Prav tako je vlada umaknila do zdaj veljavno pravilo, da lahko prebivalci iz oranžne regije še naprej prehajajo v rdeče regije. Meja statističnih regij ne bo več mogoče prečkati niti zaradi koriščenja turističnih rezervacij. Še naprej pa je mogoče koristiti rezervacije turističnih namestitev v domači statistični regiji.Najnovejši predpis pa je zmotil nekatere pravnike.je v zapisu na Facebooku napovedal, da bosta danes skupaj z odvetnikomna ustavno sodišče naslovila pobudo za presojo ustavnosti najnovejšega vladnega odloka in določbe 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, ki opredeljuje pristojnosti vlade pri preprečevanju širjenja nalezljivih boleznih.