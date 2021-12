Pozor, vremenoslovci izdali opozorilo

Danes bo v severni in zahodni Sloveniji delno jasno, več oblačnosti bo predvsem na vzhodu in jugu države. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji RS za okolje.

Vremenoslovci so ob tem izdali opozorilo: na Primorskem bodo danes dopoldne najmočnejši sunki burje na izpostavljenih legah dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.

Ponoči se bo povsod razjasnilo, burja na Primorskem bo oslabela. V nedeljo bo precej jasno, po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne megleno. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal okrepljen severni veter. Jutranje temperature bodo od -9 do -4, v krajih z vetrom in ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.