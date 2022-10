Pozor! Višja globa za voznike v Ljubljani, če boste storili to

Ljubljanski mestni svetniki so danes podprli sklepa, s katerima so dvignili znesek v primeru neplačila parkirnine in podražili vožnjo s tirno vzpenjačo na grad. Nadomestilo za neplačano parkirnino bo po novem znašalo 20 evrov, enosmerna vozovnica z vzpenjačo bo stala 3,30 evra, za povratno pa bo treba odšteti šest evrov.

Vozniki, ki so jih mestni redarji zalotili brez parkirnega listka, so morali doslej plačati nadomestilo v višini dnevne parkirnine, ki je znašalo 12 evrov. Zaradi spremembe se bodo prihodki Ljubljanskih parkirišč in tržnic na mesečni ravni po pričakovanjih občine povečali za 20.000 evrov mesečno.

S potrditvijo sklepa so ga mestni svetniki podaljšali tudi veljavnost dovolilnic za parkiranje na javnih parkirnih površinah na vozišču z enega na pet let za ponudnike, ki oddajajo v najem električne avtomobile po sistemu souporabe avtomobila.

Dražje vstopnice na vzpenjačo

Podražile se bodo tudi vozovnice za vzpenjačo na ljubljanski grad, ki bodo namesto 2,20 evra za enosmerno in štiri evre za povratno vozovnico stale 3,30 evra za enosmerno in šest evrov za povratno vozovnico. »Trenutna cena vozovnice za prevoz s tirno vzpenjačo ne pokriva vseh stroškov upravljanja, vzdrževanja, obnavljanja ter obratovanja tirne vzpenjače, ki so se v zadnjih letih zelo zvišali,« so podražitev utemeljili na občini.

»Ker je povišanje cene vozovnice 50-odstotno, kar niti ni tako malo, me zanima, ali se ti višji stroški navezujejo na covidni čas, ko vemo, da se vse skupaj draži, ali že prej tirna vzpenjača ni pokrivala vseh svojih stroškov. Se spominjam, da je bilo pred leti govora, da bi naredili še eno, vzporedno vzpenjačo, verjetno je ne bo,«je dejala Mojca Sojar (NSi).

Svetnica Alenka Pirjevec (Levica) pa je predlagala, da bi bila vožnja s tirno vzpenjačo po vzoru vozovnic za mestni potniški promet brezplačna. »Vemo, da ima večina upokojencev nizke pokojnine, pa vemo, da bi si želeli kdaj na grad,« je dejala.

V načrtu podzemna garaža

Župan Zoran Janković je v odgovorih pojasnil, da občina ne načrtuje druge vzpenjače. »Mi imamo v razvojnem načrtu, da bi se na gradu naredila podzemna garaža, da na ploščadi ne bi bilo več avtomobilov,« je dejal.

S predlogom Pirjevčeve soglaša, »a ne moremo kar tako tega sprejemati«. Kot je dodal, je ljubljanski grad edini grad, kjer je ogled vsebin brezplačen. Na občini zdaj po županovih besedah pripravljajo predlog, da bi vsak obiskovalec gradu plačal neko ceno, za to ceno pa bi si nato lahko ogledal vse. »Za Ljubljančane, ljubitelje gradu, bi bila denimo letna članska karta 12 evrov, z njo pa bi lahko prišel na grad peš ali z vzpenjačo,« je dejal, a poudaril, da je predlog šele v pripravi, končan bo prihodnje leto.

Svetniki so na zadnji seji v trenutnem sklicu pred novembrskimi lokalnimi volitvami potrdili tudi rebalans letošnjega proračuna in spremembe proračuna za 2023. Kot je pojasnila vodja mestnega oddelka za finance in računovodstvo Saša Bistan, so spremembe potrebne zaradi uskladitve financiranja projektov glede na dinamiko izgradnje in vključitev novih projektov.

Rebalans za letos je načrtovan v višini 455 milijonov evrov in je od sprejetega proračuna nižji za 26 milijonov evrov, za prihodnje leto pa je proračun načrtovan v višini 487 milijonov evrov, kar je 24 milijonov več od sprejetega proračuna.