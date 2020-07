Pozor, veljati je začel novi odlok o vročanju karantenskih odločb

Huda nesreča na Koroškem: v čelnem trčenju poškodovanih šest ljudi

Na cesti med Slovenj Gradcem in Dravogradom je v Bukovski vasi danes okoli 15. ure prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri sta čelno trčili dve vozili. Kot poročajo Koroške novice, gre za nesrečo s hujšimi telesnimi poškodbami. Poškodovalo se je šest oseb, prepeljali pa so jih v slovenjegraško bolnišnico. Posredovali so gasilci PGD Slovenj Gradec in KGZ Ravne na