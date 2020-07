Kmalu se zaradi preplastitve za nekaj dni zapre avtocestni priključek Lesce, obvešča kranjska policijska uprava.Zapirajo se vsi štirje kraki, vsi naenkrat, oba uvoza in oba izvoza. Za zaprtje ceste sta mogoča dva termina, in sicer od 20. do 24. julija ali od 27. do 31. julija. Namesto priključka Lesce lahko za uvoz na avtocesto in izvoz z nje uporabite priključka Radovljica in Lipce. Avtocesta bo sicer v obe smeri normalno prevozna.Več podrobnosti pa si oglejte v videu, ki so ga pripravili kranjski policisti.