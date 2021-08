Pozor! Več dni bo zaprta Tržaška cesta

Zaprta Tržaška in Bleiwissova ulica. FOTO: MOL

Tržaška cesta v Ljubljani bo zaprta od četrtka, 19. avgusta 2021, do predvidoma nedelje, 22. avgusta 2021, zaradi rekonstrukcije Trga mladinskih delovnih brigad (Trg MDB). Za ves promet bo zaprto križišče Tržaške ceste in Bleiweisove ceste.Zaprto ostaja tudi križišče Aškerčeve ceste s Prešernovo cesto in z Groharjevo ulico.Obvoz bo potekal po Šubičevi, Slovenski in Barjanski cesti, Cesti v Mestni log ter Vipavski, Jadranski in Tbilisijski ulici.Vse udeležence v prometu na MOL prosijo za razumevanje. Aktualne razmere na cestah po Ljubljani lahko spremljate tudi na portalu PROMInfo