Pozor, v torek se bodo cene bencina in dizla spremenile

S torkom se bodo izven avtocestnih bencinskih črpalk znova spremenile cene pogonskih goriv. Po napovedi Financ naj bi se bencin podražil za dobrih šest, dizel pa za približno pet centov.

Na podlagi nekoliko višjih cen na mediteranskih trgih ter manjši krepitvi evra po napovedi Financ lahko pričakujemo tretjo zaporedno podražitev bencina. Po osrednji napovedi za nekaj več kot šest centov na nekaj več kot 1,35 evra. Liter dizla pa bo od torka predvidoma stal 1,53 evra, oziroma približno pet centov več kot doslej.

Kako se izračunavajo cene?

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Ob tem so zunaj območja avtocest in hitrih cest marže trgovcev omejene.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.