Pozor! V Prlekiji zabeležena smrtno nevarna nalezljiva bolezen

Iz Veterinarskega inženiringa Nabergoj, d. o. o., Moravske Toplice so v nedeljo sporočili, da je pri njih poginila mlada muca zaradi izjemno nevarne in nalezljive mačje kuge. Ker gre za bolezen, ki je po večini usodna predvsem za mlade in necepljene mačke, iz veterinarske družine opozarjajo lastnike in ljubitelje živali, naj bodo pozorni na svoje ljubljenčke in druge mačke v okolici.

»V ambulanti smo potrdili primer mačje kuge (panleukopenije). Ta je povzročila smrt živali, ki jo je lastnica pripeljala iz Prlekije. Gre za zelo nalezljivo in nevarno virusno bolezen, ki lahko povzroči hudo drisko, bruhanje, dehidracijo, visoko vročino in smrt, zlasti pri mlajših in necepljenih mačkah. Virus se prenaša zelo hitro – prek izločkov, kontaminiranih površin, čevljev, oblačil ali drugih živali. Je izjemno obstojen v okolju,« je poudarila Mima Nabergoj, dr. vet. med., ki je tudi svetovala, kaj lahko storite za zaščito ljubljenčka.

Zelo nalezljiva bolezen lahko povzroči drisko, bruhanje, dehidracijo, vročino in smrt.

Bodite odgovorni

Preverite, ali je mačka cepljena, osnovno cepljenje in redni poživitveni odmerki so ključni! »Če mačka ni cepljena ali niste prepričani, pokličite za nasvet ali pregled. Mlade mačke in mladiči so najbolj ogroženi – ukrepajte pravočasno. Za več informacij ali naročanje na cepljenje nas pokličite po telefonu ali nam pišite. Samo cepljenje rešuje življenja. Bodite odgovorni skrbniki – zaščitite mačko in druge živali v okolici,« dodaja veterinarka in svetuje, da muce cepite že po sedmih tednih starosti, potrebno je tudi razglistenje. Ob okužbi žival zdravijo z antibiotiki. Vsekakor je ključno takojšnje ukrepanje.

Virus se prenaša z vsemi izločki okužene živali, širi pa se tudi prek okužene posode za hrano in različnih predmetov. FOTOGRAFIJI: Veterina Nabergoj

Povzročitelj mačje kuge je parvovirus, ki je v naravi zelo razširjen. Kot rečeno, se prenaša z vsemi izločki okužene živali, širi pa se lahko tudi prek okužene posode za hrano in različnih predmetov. Virus lahko prenesemo tudi z obleko in čevlji, tako se lahko okužijo celo izključno notranje mačke. Mačja kuga najbolj prizadene mačje mladiče, zanje je pogosto usodna, resno pa lahko zbolijo tudi odrasle, necepljene mačke ali pa so prenašalke brez kliničnih znakov.

Skrb vzbujajoče je, da si niti veterinarji niso enotni glede cepljenja mačjih mladičev, nekateri posamezniki menda cepljenje in razglistenje celo odsvetujejo.