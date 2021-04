Pozor, v ponedeljek vas čaka policija

V ponedeljek, 19. aprila, se začenja preventivna akcija Hitrost, ki bo potekala po vsej Sloveniji vse do 25. aprila. Kot je razvidno iz imena, bodo policisti poostreno nadzirali hitrost. Maratonski, kar 12-urni nadzor so napovedali za sredo, ko ga bodo začeli ob 6. uri, trajal pa bo vse do 18. ure. Lokacije, kjer bodo policisti lovili prehitre voznike, še niso razkrili, jih pa še bodo.



Namen tovrstnih preventivnih aktivnosti je umirjanje hitrosti na naših cestah. Vozniki navadno takrat, ko vedo, da poteka nadzor, zmanjšajo hitrost in vozijo varneje, medtem ko je dolgoročnejši cilj preventivnih akcij, da vozniki tak način vožnje obdržijo tudi potem, ko poostreni nadzori ne potekajo več.



Zakaj je hitrost tako pomembna, policija ponazarja tudi s tem, da se s povečevanjem hitrosti zmanjšuje zaznavnost podrobnosti okoli voznika, njegovo vidno polje pa se zmanjšuje (tunelski vid, voznik gleda vse bolj naprej). Dodajajo še, da je na podlagi statističnih podatkov dokazano, da je v primeru trka vozila v pešca ali kolesarja pri 30 km/h tveganje za smrtne ali hude poškodbe pešca relativno majhno (10 odstotkov): »Pri višjih hitrostih se tveganje izrazito poveča. Trk avtomobila pri hitrosti 50 km/h v pešca je enak padcu z višine 9,8 m. Pri hitrosti vozila s 60 km/h je verjetnost preživetja pešca samo še 10 %, tveganje za smrt pa kar 90 %. Omejitve hitrosti v naseljih, območjih umirjenega prometa in območjih omejene hitrosti so namenjene predvsem zaščiti ranljivejših udeležencev v prometu (pešci, kolesarji).«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: