Pozor, v Ljubljani znova selijo lokacijo PCR-testiranja

Od ponedeljka, 17. januarja, bodo vsi PCR odvzemi brisov na vstopni točki ZD Ljubljana po sistemu »drive-in« zaradi boljše prometne pretočnosti ob enormno povečanem številu odvzemov potekali na novi lokaciji, na parkirišču P+R Stanežiče in ne več v garažni hiši Stožice, sporočajo iz ljubljanskega zdravstvenega doma.

Kaj storitu, če je hitri test pozitiven?

Za odvzem PCR brisa se je potrebno naročiti. V primeru simptomov in znakov okužb covid-19: na testiranje osebo naroči osebni zdravnik. Osebe, ki imajo ob (samo)testiranju na SARS-CoV-2 pozitiven rezultat, se za PCR testiranje obvezno naročijo na telefonski številki 031 619 359 ali 031 619 255. Šolarjem in dijakom se ni potrebno naročiti. Odvzem PCR brisov za šolarje in dijake poteka vsak dan od ponedeljka do petka med 7.30 in 9.30; ob ponedeljkih, sredah in petkih pa tudi med 12. in 14. uro.

Potencialno okuženi ne pridejo sami

Do ponedeljka odvzem brisa poteka v garažni hiši Stožice. Kot je prejšnji teden povedala vodja koordinatorjev točke za testiranje Tatjana Lekšan so morali zaposleni ljudi velikokrat opozorili, naj ob prihodu na odvzem brisa ugašajo svoja vozila, saj je garaža, kjer se nahaja vstopna točka, zaprt prostor. Opozorila je, da zaposleni ob povečanem številu naročenih na bris doživljajo nestrpnost čakajočih, pojavljajo pa se tudi primeri, ko na odvzem brisa s potencialno okuženim v avtomobilu pridejo še druge osebe.