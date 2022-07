Pozor! V Ljubljani bo 10 dni zaprta ena prometnejših cest

Zaradi gradnje stanovanjsko-hotelskega objekta Šumi bo od danes do predvidoma 14. julija za ves promet zaprta Slovenska cesta v središču Ljubljane na odseku med Šubičevo in Gregorčičevo ulico. Obvoz za motorni promet bo po Šubičevi ulici ter Bleiweisovi in Aškerčevi cesti. Dostop do garažne hiše Kongresni trg bo mogoč le iz Šubičeve ulice.

Pri zaključevanju gradnje Šumija, ki je razlog za zaprtje osrednje prometnice v središču prestolnice, je sicer prišlo do zamud. Dela, katerih zaključek je bil predviden za konec leta 2021, še niso pri koncu, prva stanovanja bodo po napovedih investitorja, družbe Šumijev kvart iz sistema KD Group, zdaj kupcem predana jeseni.

Letos v tem času naj bi v objektu zaživel tudi hotel, katerega lastnica je družba Brtprule. Ta bo hotelski del v upravljanje dala španski verigi Barcelo Hotel Group. Hotel s 151 sobami naj bi imel znamko Occidental Hotels & Resorts in bo predvidoma štirizvezdični poslovni hotel, po novi časovnici pa bo zaživel prihodnjo pomlad.

Medtem ko je gradbišče, ki že brez zapore ovira promet na glavni prometnici skozi središče prestolnice, še pred dnevi v veliki meri samevalo, je zdaj na njem spet živahno.