Pozor, v četrtek 24-urna lekarna pri polikliniki za nekaj časa zapira vrata

Tisti, ki morate po obisku Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, spotoma zaviti še v bližnjo lekarno, boste imeli od četrtka na voljo eno poslovalnico manj. Kot so sporočili iz Lekarne Ljubljana, namreč v četrtek, 28. avgusta, začenjajo s prenovo Lekarne pri polikliniki, in sicer tiste, ki zagotavlja 24-urno neprekinjeno preskrbo prebivalcev z zdravili.

Lekarna bo zaprta od četrtka do nedelje, od ponedeljka, 1. septembra, dalje pa bo odprta z omejenim obsegom delovanja in s skrajšanim delovnim časom. Do konca prenove, ta naj bi se zaključila v decembru, bo tako v omenjeni lekarni zdravila in druge artikle mogoče dobiti od ponedeljka do petka med 7.30 in 19.30. »Izdaja bo potekala v spodnji etaži, nabor izdelkov pa bo omejen na zdravila na recept in brez recepta ter osnovni sanitetni material,« dodajajo.

V času prenove bo 24-urno dežurno službo v Ljubljani prevzela Lekarna Metelkova v Zdravstvenem domu Metelkova.

»S prenovo bo lekarna bolj prilagojena delu v dežurni službi. V pritličje bodo umeščeni nov večji lekarniški robot in avtomatizirane blagajne, uredili se bosta dve izdajni mesti za dežurno službo in čakalnica za paciente, zagotovili se bodo ustreznejši prostori za pripravo magistralnih zdravil, preurejen bo tudi samopostrežni del oficine in s tem nabor določenih izdelkov široke potrošnje,« so še sporočili iz Lekarne Ljubljana.