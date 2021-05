Pozor, tukaj na prehitre voznike prežijo radarji

Radar na Samovi ulici. Ljubljana FOTO: Leon Vidic, Delo

V Ljubljani na prehitre voznike preži nov merilnik hitrosti, opozarjajo vozniki, ki so na Tržaški cesti opazili merilno napravo. Pristojni pojasnjujejo, da so tam res postavili ohišje, a tam naprava še ne deluje. O začetku izvajanja bodo javnost pravočasno obvestili.»Trenutno Mestna občina Ljubljana razpolaga z dvema stacionarnima samodejnima merilnima napravama za merjenje hitrosti ter dvema mobilnima samodejnima merilnima napravama, ki sta nameščeni v službenih vozilih,« odgovarjajo na občini.Mestno redarstvo ima postavljena ohišja na Celovški cesti 269, Cesti Dolomitskega odreda 94, Dolenjski cesti 43, Roški cesti 17, Slovenčevi ulici 15, Slovenski cesti 36, Zadobrovški cesti 55, Samovi ulici 9, Opekarski cesti 11, Aljaževi ulici 45 in Cesti v Mestni log 45. Dodajajo, da so vse lokacije merjenj označene z znakom za obveščanje o izvajanju meritev hitrosti, ki označujejo bližino mesta, kjer so nameščene stacionarne naprave za odkrivanje in dokazovanje presežene največje hitrosti.Z mobilnimi merilnimi napravami, ki so nameščene v službena vozila, pa se meritve opravljajo na različnih lokacijah znotraj Mestne občine Ljubljana. »Trenutno je objavljen razpis za dve stacionarni samodejni merilni napravi in dve ohišji. Postopek izbora novih lokacij za postavitev ohišij še poteka. Javnost bomo še pred začetkom izvajanja meritev obvestili, prav tako pa bodo lokacije označene z znaki za obveščanje z napisom 'merjenje hitrosti'. Načrtovanje morebitnih dodatnih nakupov bomo prilagodili na podlagi ugotovitev stanja prometne varnosti.«Dodajajo, da z vidika ciljev, ki jih izpostavlja Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022, v Mestni občini Ljubljana sledijo »Viziji 0« (nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih oseb zaradi prometnih nesreč v Sloveniji). »Glede na dejstvo, da je hitrost izpostavljena kot največja nevarnost, smo kot organ samoupravne lokalne skupnosti dolžni, da vse svoje odločitve in ravnanje usmerimo k njeni uresničitvi, tudi z napravami za merjenje hitrosti (stacionarnimi in tistimi v vozilih). Izkušnje iz tujine in doma dokazujejo, da število ohišij in označitev krajev izvajanja meritev hitrosti vplivata na spremembo obnašanja voznikov v cestnem prometu. Na ta način lahko vozniki z veliko večjo verjetnostjo pričakujejo, da bo v primeru prekoračitve največje dovoljene hitrosti njihovo početje dokumentirano in tudi sankcionirano, ter se temu primerno odzovejo, večinoma z zmanjšanjem hitrosti, kar je tudi cilj izvajanja meritev.«