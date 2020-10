Pozor, to sta nova zeleni in rdeči seznam

Karantena ali covid 19 test



Vlada je zapisala tudi:



»Osebe, ki jim bo ob prehodu meje odrejena karantena, lahko vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Izdaja in vročanje odločb poteka tako, da policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih pošlje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo.



Posamezniku, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo nastanjen. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, posameznik krije sam. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.



Osebi, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.«



Osebi, ki je bila z odločbo odrejena karantena, lahko v času karantene opravi testiranje na prisotnost sars-cov-2. V primeru negativnega testa odločbo pristojni organ odpravi.

Zeleni seznam

Vlada je spremenila sezname držav. Z zelenega je odstranjena Srbija, tako so trenutno na njem tri države, med njimi pa ni niti ene evropske. Precej je sprememb na rdečem seznamu, kamor so uvrščeni »na primer celotna Avstrija (razen administrativne enote Koroška), 14 administrativnih enot Hrvaške in Italije, 16 administrativnih enot Madžarske, celotna Francija, Irska, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija (razen administrativne enote Kanarski otoki), Švica in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Na rdeči seznam so na novo dodane tudi Gruzija, Jordanija in Tunizija, črtana je Namibija (op. p.: celoten seznam najdete spodaj).« Naj še dodamo, da države, ki niso ne za zelene, ne na rdečem seznamu, so na oranžnem.Odlok je bil objavljen 23. oktobra, v njem pa navajajo, da začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej od ponedeljka naprej.1. Nova Zelandija2. Vzhodna republika Urugvaj3. AvstralijaRdeči seznam1. Republika Avstrija (samo posamezne administrativne enote):– vse administrativne enote, razen administrativne enote Koroška (Kärnten)2. Kraljevina Belgija3. Republika Bolgarija (samo posamezne administrativne enote):– administrativna enota Blagoevgrad– administrativna enota Rasgrad– administrativna enota Sliven– administrativna enota Sofia (mesto Sofija)– administrativna enota Targovishte4. Republika Estonija (samo posamezne administrativne enote):– administrativna enota Jogeva5. Republika Hrvaška (samo posamezne administrativne enote):– administrativna enota Bjelovarsko-bilogorska– administrativna enota Dubrovniško-neretvanska– administrativna enota Karlovška– administrativna enota Krapinsko-zagorska– administrativna enota Liško-senjska– administrativna enota Medžimurska– administrativna enota Osiješko-baranjska– administrativna enota Požeško-slavonska– administrativna enota Sisaško-moslavška– administrativna enota Splitsko-dalmatinska– administrativna enota Varaždinska– administrativna enota Virovitiško-podravska– administrativna enota Vukovarsko-sremska– administrativna enota Zagreb (celotna županija, vključno z mestom Zagreb)6. Češka republika7. Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote):– administrativna enota Hovedstaden, regija glavnega mesta (Hovedstaden)8. Republika Finska (samo posamezne administrativne enote):– administrativna enota Österbotten9. Francoska republika:– vse administrativne enote celinske Francije– francosko čezmorsko ozemlje Francoska Gvajana– francosko čezmorsko ozemlje Guadeloupe– francosko čezmorsko ozemlje Sveti Martin – francosko čezmorsko ozemlje La Réunion – francosko čezmorsko ozemlje Martinique10. Republika Islandija11. Italijanska republika (samo posamezne administrativne enote):– administrativna enota Abruzzo– administrativna enota Valle d'Aosta– administrativna enota Campania– administrativna enota Emilia-Romagna– administrativna enota Friuli Venezia Giulia– administrativna enota Lazio– administrativna enota Liguria– administrativna enota Lombardia– administrativna enota Piedmont– administrativna enota Sardegna– administrativna enota Toscana– administrativna enota Umbria– administrativna enota Veneto– administrativna enota Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige12. Kneževina Lihtenštajn13. Republika Litva (samo posamezne administrativne enote):– administrativna enota Šiaulių– administrativna enota Kaunas14. Madžarska (samo posamezne administrativne enote):– administrativna enota mesto Budimpešta– administrativna enota Baranya– administrativna enota Borsod-Abaúj-Zemplén– administrativna enota Csongrád-Csanád– administrativna enota Gyor-Moson-Sopron– administrativna enota Hajdú-Bihar– administrativna enota Heves– administrativna enota Jász-Nagykun-Szolnok– administrativna enota Komárom-Esztergom– administrativna enota Nógrád– administrativna enota Pešta (Pest)– administrativna enota Somogy– administrativna enota Szabolcs-Szatmár-Bereg– administrativna enota Vas– administrativna enota Veszprém– administrativna enota Zala15. Irska16. Veliko vojvodstvo Luksemburg17. Republika Malta18. Kraljevina Nizozemska19. Republika Poljska20. Portugalska republika (samo posamezne administrativne enote):– administrativna enota Lizbona (Lisboa)– administrativna enota Norte 21. Romunija22. Slovaška republika23. Kraljevina Španija (samo posamezne administrativne enote):– vse administrativne enote, razen administrativne enote Kanarski otoki (Islas Canarias)24. Kraljevina Švedska (samo posamezne administrativne enote):– administrativna enota Jämtland– administrativna enota Jönköping – administrativna enota Örebro– administrativna enota Östergötland– administrativna enota Stockholm– administrativna enota Uppsala25. Švicarska konfederacija26. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (samo posamezne administrativne enote):– vse administrativne enote (vključno z ozemljem Gibraltar), razen čezmorskih ozemelj27. Islamska republika Afganistan28. Republika Albanija29. Ljudska demokratična republika Alžirija30. Kneževina Andora31. Republika Angola32. Argentinska republika 33. Republika Armenija34. Azerbajdžanska republika35. Zveza Bahami36. Država Bahrajn37. Ljudska republika Bangladeš38. Republika Belorusija39. Belize40. Republika Benin41. Kraljevina Butan42. Večnacionalna država Bolivija43. Bosna in Hercegovina44. Federativna republika Brazilija45. Burkina Faso46. Republika Burundi47. Republika Kamerun48. Republika Zelenortski otoki49. Srednjeafriška republika50. Republika Čad51. Republika Čile52. Republika Kolumbija53. Zveza Komori54. Republika Kostarika55. Republika Slonokoščena obala56. Dominikanska republika57. Demokratična republika Kongo58. Republika Ekvador59. Arabska republika Egipt60. Republika Salvador61. Republika Ekvatorialna Gvineja62. Država Eritreja63. Kraljevina Esvatini64. Etiopija65. Gabonska republika66. Republika Gambija67. Republika Gana68. Gruzija69. Republika Gvatemala70. Republika Gvineja71. Republika Gvineja Bissau72. Kooperativna republika Gvajana73. Republika Haiti74. Republika Honduras75. Republika Indija76. Republika Indonezija77. Islamska republika Iran78. Republika Irak79. Država Izrael80. Jamajka81. Hašemitska kraljevina Jordanija82. Republika Kazahstan83. Republika Kenija84. Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja)85. Republika Kosovo86. Država Kuvajt87. Kirgiška republika88. Libanonska republika89. Kraljevina Lesoto90. Republika Liberija91. Libija92. Republika Madagaskar93. Republika Malavi94. Republika Maldivi95. Republika Mali96. Islamska republika Mavretanija97. Združene mehiške države98. Mongolija99. Republika Črna gora100. Kraljevina Maroko101. Republika Mozambik102. Zvezna demokratična republika Nepal103. Republika Nikaragva104. Republika Niger105. Zvezna republika Nigerija106. Republika Severna Makedonija107. Sultanat Oman108. Islamska republika Pakistan109. Republika Panama110. Neodvisna država Papua Nova Gvineja111. Republika Paragvaj112. Republika Peru113. Republika Filipini114. Država Katar115. Moldavija, Republika116. Republika Kongo117. Ruska federacija118. Demokratična republika Sao Tome in Principe119. Kraljevina Saudova Arabija120. Republika Senegal121. Republika Sierra Leone122. Zvezna republika Somalija123. Republika Južna Afrika124. Republika Južni Sudan125. Republika Surinam126. Sirska arabska republika127. Republika Tadžikistan128. Združena republika Tanzanija129. Demokratična republika Vzhodni Timor130. Togoška republika131. Republika Trinidad in Tobago132. Republika Tunizija133. Republika Turčija134. Turkmenistan135. Združeni arabski emirati136. Ukrajina137. Združene države Amerike138. Republika Uzbekistan139. Bolivarska republika Venezuela140. Republika Jemen141. Republika Zambija142. Republika Zimbabve