Pozor, to je sprememba glede vračanja s Hrvaške

Vlada je olajšala vstop v Slovenijo iz več držav, saj je z rdečega seznama držav in območij med drugim umaknila hrvaški Jadran, Nemčijo in Češko. Odlok, ki ga je sprejela vlada, bo začel veljati v soboto in bo trajal do vključno 20. junija, so sporočili po seji.Vlada je danes sprejela spremembe temno rdečega in rdečega seznama. S temno rdečega seznama so tako umaknili Turčijo, ki je po novem na rdečem.Z rdečega seznama pa so umaknili administrativno enoto Jadranska Hrvaška, Švico, Vatikan, avstrijsko zvezno deželo Tirolsko, Ciper, Češko, Luksemburg, Nemčijo, Poljsko, Slovaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro. Po novem pa so na rdečem seznamu portugalski Azori. Po novem je za letalski promet znotraj EU in schengenskega območja možen prestop meje tudi zunaj treh kontrolnih točk, ki so določene za mednarodni letalski promet.Na območjih, ki niso uvrščena na temno rdeči ali rdeči seznam, ni visokega tveganja za okužbo z novim koronavirusom. Oseba, ki prihaja s takega območja, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokaz, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Oseba pa mora dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve vanjo, če je to obdobje krajše od pet dni. Osebi, ki zapusti Slovenijo in se vanjo vrne prej kot v petih dneh, po vrnitvi tako ni treba priložiti dokazila o neprekinjenem petdnevnem bivanju, ampak le za obdobje, ko ni bila v Sloveniji. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem oziroma temno rdečem seznamu.