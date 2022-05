Pozor, to je novost glede pogoja PCT

Vlada je na današnji seji izdala odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid 19, s katerim se pogoj PCT ukinja v vseh zdravstvenih in socialno varstvenih dejavnostih.

V skladu s priporočili strokovne svetovalne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije je zaradi ugodnejše epidemiološke slike in značilnosti različice omikron vlada sprejela, da pogoja prebolevnosti, cepljenja oziroma testiranja (pogoj PCT) ni več treba izpolnjevati: uporabnikom in obiskovalcem storitev bolnišnic; uporabnikom in obiskovalcem izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev; uporabnikom in obiskovalcem storitev izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.

Prav tako je vlada sprejela tudi uredbo na podlagi zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki omogoča, da se bodo digitalni boni začeli unovčevati že čez mesec dni. S 15. junijem letos bodo lahko upravičenci iz skupine šolajočih, to so učenci zadnje triade osnovne šole, vsi dijaki in vsi študentje, lahko začeli unovčevati digitalne bone ’22 v vrednosti 150 evrov. Uredba prinaša izjavo o unovčitvi in izjavo o združitvi digitalnih bonov (če jih bodo bratje, sestre, polbratje, polsestre želeli združiti), ki ju bodo upravičenci potrebovali pri unovčevanju.