Pozor! Tako po novem do karantenske odločbe in nadomestila

Zaradi ogromnega porasta okužb v zadnjem času epidemiologi ne zmorejo več obveščati vseh stikov potrjeno okuženih. Vlada je zato pripravila nov protokol izdajanja karantenskih odločb osebam, ki so bile v tveganem stiku z okuženim z novim koronavirusom, saj je sedaj številni, ker niso prejeli odločb, grozilo, da bodo ostali brez nadomestila za karanteno. Nov protokol bo stopil v veljavo z 24. oktobrom.Preberite tudi:Vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravjeje predstavila nove protokole ob izdajanju karantenskih odločb. Epidemiologi lahko v zaostrenih razmerah vzpostavijo stik le z na novo potrjenimi okuženimi osebami, ki jim razložijo, kako naj ravnajo in tudi kako naj obveščajo tiste, s katerimi so bili v stiku. Stikov pa epidemiologi ne obveščajo več in o njih ne obvestijo ministrstva za zdravje, da bi jim izdali odločbo.Preberite tudi:Po navodilu epidemiologa bo potrjeno okuženi obvestil vse, s katerimi je bil v tesnem stiku. Če ima nameščeno aplikacijo #OstaniZdrav, bo vnesel kodo in s tem omogočil, da bodo o tveganem stiku z njim obveščeni vsi kontakti. Ti tesni stiki morajo ostati doma in ravnati, kot da so v karanteni. O tesnem stiku obvestijo delodajalca, ki mora obvestiti Nijz. Za potrdilo, ki ga bo dobil zaposleni na svoj naslov, bo pri medicini dela poskrbel delodajalec. Na medicini dela bodo skupaj z delodajalcem preverili, kako bi lahko stik opravljal delo od doma ali pa mu morda v podjetju lahko zagotovijo delo na delovnem mestu. Če to ni možno, delavec ostane doma. S tem potrdilom zaposleni pri delodajalcu uveljavlja nadomestilo.Preberite tudi:Samozaposleni, kmetje ali družbeniki bodo lahko potrdilo dobili tako, da bodo obvestili svojega zdravnika o tesnem stiku. Z njim se bosta pogovorila zdravnik ali medicinska sestra in bo zdravnik na Nijz poslal zahtevo za potrdilo. Potrdilo bo potem poslano posamezniku, ki bo lahko uveljavljal nadomestilo.Tisti, ki bodo v karanteno na domu napoteni s strani policije na meji, bodo lahko uveljavljali nadomestilo s potrdilom, ki jim ga bo dala policija.Če so v karanteno napoteni otroci, lahko starš otroka uveljavlja nadomestilo za odsotnost z dela zaradi varstva otroka. Šola oziroma vrtec bo posredoval na Nijz seznam tistih otrok, katerih starši potrdilo potrebujejo.Kerstin Petričeva je zagotovila, da bodo ljudje lahko tudi za nazaj uredili in prejeli nadomestilo, če so ostali doma. Nkateri zaposleni so zaradi narave dela ostali doma v soglasju z delodajalcem tudi v tem vmesnem času, ko se ne izdajajo odločbe o karanteni in tudi še ne potrdila. Za tiste, ki so doma in ne morejo opravljati dela od doma ali koristiti ur oziroma dopusta, bo lahko delodajalec pridobil potrdilo tudi za to obdobje. Za vse, ki pa so bili do sedaj s strani epidemiologa obveščeni, da jim bo odrejena karantena na domu, je za uveljavljanje nadomestila še vedno potrebna odločba ministrstva.