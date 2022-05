Pozor, ta konec tedna številne zapore cest

V Ljubljani se je včeraj po dveh letih prilagoditev zaradi epidemije covida 19 znova začela tridnevna prireditev Pot ob žici, kot jo poznamo. Njen vrhunec bo v soboto s pohodom po trasi, kjer je bila med drugo svetovno vojno žičnata ograja in Tek trojk na 12,5 in 29 km.

V četrtek so svoje pohode že opravili otroci iz ljubljanskih vrtcev, danes so potekali pohodi osnovnih in srednjih šol. V soboto, 7. maja 2022, bo rekreativni pohod na 35 km potekal od 6. do 17. ure, krajši rekreativni pohodi pa od 7. do 12. ure s ciljem na Kongresnem trgu, zaradi česar ne bo zapor prometa.

Pot ob žici 2022 • KT-1: Vič - POT pod železniškim mostom, Pot Rdečega križa • KT-2: Šiška - POT ob Koseškem bajerju • KT-3: Bežigrad - POT ob AMZ Slovenije, Dunajska 128a • KT-4: Jarše - avtobusna postaja LPP, Šmartinska cesta • KT-5: Polje - Trgovina Mercator, Zaloška cesta 168 • KT-6: Fužine - POT pri Fužinskem mostu • KT-7: Rudnik - križišče Dolenjske ceste in Peruzzijeve ulice • KT-8: Livada - POT, Hladnikova cesta

Začasne prometne ureditve so predvidene na naslednjih lokacijah:

Stritarjeva ulica, kjer bosta starta na 12,5 km (start ob 9. uri) in 29 km (štart ob 9.30)

Kongresni trg, kjer bo cilj teka trojk na 12,5 in 29 km ter cilj teka trojk na 3 km za SŠ, OŠ in profesorje (start na Livadi ob 9.00, 9.10 in 9.20), in kjer bo celoten prireditveni prostor s spremljevalnimi objekti in odrom.

Del spremljevalnih objektov pa bo postavljen na Trgu republike že od srede, 4. maja 2022 do sobote, 7. maja 2022.

Postavitev prireditvenega prostora se bo začela v petek, 6. maja ob 8.00, zato bo od 6. maja zjutraj prepovedano parkiranje, ustavljanje in promet po Vegovi ulici do 7. maja do 18. ure.

Promet bo oviran po progi teka na 29 km, 12,5 km in 3 km, z možnimi krajšimi čakanji ob zapori (brez preusmeritev LPP):

– v soboto, 7. maja, od 8.50 do 12.00 ure za traso teka trojk na 3 km za OŠ in SŠ: Gostišče Livada, Hladnikova cesta, Ižanska cesta, Gruberjevo nabrežje, Prule, Grudnovo nabrežje, Hradeckega most, Krakovski nasip, Breg, Novi trg, Gosposka ulica, Kongresni trg;

– v soboto, 7. maja, od 8.50 do 15. ure, za traso teka trojk na 12,5 km: Stritarjeva ulica, Ciril - Metodov trg, Vodnikov trg, Krekov trg, Kopitarjeva ulica, Poljanski nasip, Rozmanova ulica, Poljanska cesta, Litijska cesta, Hruševska cesta, Krožna pot, Po cesti na Golovec, Pot na Golovec, Hradeckega cesta, Gruberjevo nabrežje, Prule, Grudnovo nabrežje, Hradeckega most, Krakovski nasip, Breg, Novi trg, Gosposka ulica, Kongresni trg;

– v soboto, 7. maja, od 08.50 do 15. ure, za traso teka trojk na 29 km: Stritarjeva ulica, Ciril - Metodov trg, Vodnikov trg, Krekov trg, Kopitarjeva ulica, Resljeva ulica, Trg osvobodilne fronte, Dunajska cesta, Vilharjeva cesta, Železna cesta, Vojkova cesta, Kranjčeva ulica, Koželjeva ulica, Tomačevska cesta, Clevelandska ulica, Bratislavska cesta, POT, Leskoškova cesta, POT, Novo Polje, cesta I., Zadobrovška cesta, Zaloška cesta, POT, Slape, POT, Fužinski most, Gramozna pot, Litijska cesta, Bizoviška cesta, Dobrunjska cesta, Cesta na Urh, Urh, Gozdna pot, Orle, Pot na Orle, Gozdna pot, POT, Gozdna pot proti Observatoriju, Pot na Golovec, Hradeckega cesta, Gruberjevo nabrežje, Prule, Grudnovo nabrežje, Hradeckega most, Krakovski nasip,, Breg, Novi trg, Gosposka ulica, Kongresni trg.

Pot ob žici - tek trojk. FOTO: Uroš Hočevar

Preostale zapore:

– v soboto, 7. maja, od 5.00 do 10.30 bo popolna zapora parkirnih mest na Vodnikovem in Krekovem trgu;

– v soboto, 7. maja, od 8.50 do 15.00 bo popolna zapora na Prulah, Grudnovo nabrežje, Hradeckega most in Krakovskem nasipu;

– v soboto, 7. maja, od 9.00 do 9.30 bo kratkotrajna popolna zapora na Poljanski cesti, Litijski cesti, Hruševski cesti in Krožni poti;

– v soboto, 7. maja, od 8.50 do 12.00 bo popolna zapora Hladnikove ceste, Ižanske ceste, Hradeckega ceste, Gruberjevega nabrežja, Prul in Prulskega mosta, Grudnovega nabrežja, Hradeckega mosta in Krakovskega nasipa;

– v soboto, 7. maja, od 8.50 do 15.00 bo popolna zapora Zoisove ceste od Predora pod gradom (Gruberjevo nabrežje) do Emonske ulice (Slovenske ceste). Vozišče bo zaprto za ves promet z izjemo linij LPP;

– v soboto, 7. maja, od 5.00 do 15.00 bo popolna zapora Slovenske ceste (med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto). Linije LPP bodo preusmerjene na začasne trase.

Brez spremenjenih linij LPP

Zaradi prireditev v sklopu 64. Pohoda Ljubljana 2022 se linije mestnega prometa (LPP) ne bodo spreminjale, pač pa bodo avtobusi na nekaterih linijah zaustavljeni s pomočjo Policije oz. redarske službe. Mobilne zapore bodo v maksimalnih časih do 30 minut. Izjema je sprememba linij LPP na Slovenski cesti, na delu med Šubičevo in Erjavčevo, kjer bodo linije LPP preusmerjene na začasno traso Bleiweisova in Aškerčeva oz. Tržaška in enako obratno. Preusmeritve avtobusov oz. obratovanje avtobusov v soboto 7. maja 2022 bo objavljeno na spletni strani JP LPP d.o.o. na http://www.lpp.si/.

Vse uporabnike Kongresnega trga, Trga republike in Vegove ulice ter cest, po katerih bo potekala trasa teka trojk, prosimo za razumevanje in upoštevanje cestnoprometnih pravil, navodil policistov in organizatorja, hkrati pa vas vabimo na ogled in spodbujanje udeležencev 64. Pohoda Ljubljana 2022.