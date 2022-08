Pozor, sveti točaalarm: poglejte, ali ledene krogle grozijo tudi pri vas

Današnje popoldne bo spremenljivo oblačno, možne pa so tudi plohe in nevihte, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Po zadnjih podatkih se ne bomo izognili niti toči. Velika verjetnost zanjo je namreč trenutno razglašena za območje Ljubljane z okolico in za Savinjsko.

Razmere ob 13.40. FOTO: Arso

Jutri nas čaka povečini sončno vreme, nas pa utegne popoldne v hribih doleteti kakšna nevihta.

Aktualno karto (posodablja se samodejno), kje se utegne toča pojaviti, najdete spodaj.