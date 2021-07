Pozor, sveti alarm za točo

Kje grozi toča? Razmere okoli 11.40. FOTO: Zaslonski Posnetek

Danes ste se v službo verjetno odpravili z dežnikom. Vremenoslovci so napovedali spremenljivo do pretežno oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekatera območja po državi so že zajeli dež in nevihte, ponekod grozi celo toča. Najvišja stopnja verjetnosti za točo je trenutno prižgana za območje Goriške in Obale.Razmere glede nevarnosti toče se hitro spreminjajo, zato priporočamo, da redno osvežujete stran, na kateri ste trenutno, in si natančno ogledate spodnji zemljevid. Legenda, kaj barve pomenijo, najdete v spodnjem desnem kotu grafike.