Pozor, starši! Ali imate doma to dudo? Predstavlja nevarnost vašemu malčku

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je sporočila, da se s slovenskega trga preventivno umikajo otroške dude Nuk for Nature. Razlog? Na mednarodnem potrošniškem testu eden od modelov ni prestal mehanskega testiranja. Pri preizkusu odpornosti na pretrganje se je cucelj strgal, nastali so drobni delčki, ki jih otrok lahko pogoltne, kar predstavlja resno nevarnost zadušitve.

Podjetje ITREND d.o.o., distributer dud Nuk v Sloveniji, je sporočilo, da sicer ni imelo na zalogi testirane serije, a je zaradi previdnosti umaknilo s svoje spletne strani tudi izdelke z EAN kodama 4008600411482 in 4008600411475.

Kaj naj storijo starši?

ZPS svetuje vsem, ki imajo te dude doma, naj jih takoj prenehajo uporabljati, jih vrnejo na prodajno mesto in zahtevajo vračilo kupnine.

Gre že za drugi odpoklic dud v enem mesecu. Starši, ravnajte previdno!