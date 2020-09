Pozor, spremembe rdečega in zelenega seznama veljajo od jutri

Brez karantene, a s covid testom

Rdeči, rumeni in zeleni seznam držav, na katere se države razvršča glede na trenutno epidemiološko sliko, je po skoraj mesecu dni mirovanja prenovljen. Sprva je bilo predstavljeno, da podatki veljajo od ponedeljka, a je vlada kasneje to popravila z novo objavo in zapisala, da sklep o seznamu držav začne veljati v torek, torej od jutri Zeleni seznam je po novem precej krajši – na njem je šest EU držav oziroma shengenskega območja in pet tretjega sveta, medtem pa je bistveno daljši rdeči. Njegova posebnost tokrat je, da je na njem precej držav, a ne v celoti. Te so razdeljene na administrativne enote in rdeče omejitve veljajo le za določene. Bolj natančno, katera država je končala na katerem seznamu, preberite v v članku spremembe na seznamih Ena večjih sprememb je tudi pri odrejanju karantene. Že pred časom se je vlada odločila, da se karanteno skrajša iz 14 na 10 dni, tokrat pa je uvedla še eno novost: tujci, ki imajo prebivališče v državi na rdečem ali oranžnem seznamu ali prihajajo iz te države, lahko po novem ob prehodu meje predložijo negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) in se tako izognejo karanteni. Test ne sme biti starejši od 48 ur, opravljen pa mora biti v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji, in sicer pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Covid 19 test je mogoče opraviti tudi med karanteno. Vlada piše takole: »Oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, lahko v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Če je izvid testa negativen, pristojni organ odločbo odpravi.«