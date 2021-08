Pozor, spet nam grozi toča

Kje grozi toča? Razmere malo pred 16.30. FOTO: Arso



Kako je pri vas?

Današnje popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v južni Sloveniji. V hribovitem svetu bo nastala kakšna kratkotrajna ploha, napovedujejo vremenoslovci. Trenutno je prižgana tudi najvišja stopnja verjetnosti za točo in sicer za Koroško, Savinjsko in Podravje.