Pozor, Slovenijo prekrili nevarni prašni delci: poglejte, kje bo najhuje (FOTO)

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) danes pričakujejo visoko stopnjo onesnaženosti zraka z delci PM10 v Ljubljani in zmerno onesnaženost v Murski Soboti, Celju, Zasavju, Novem mestu in Kranju. V Mariboru in na Primorskem bo stopnja onesnaženosti nizka. V nedeljo pričakujejo zmerno onesnaženost zraka z delci PM10 v celinski Sloveniji. Na Primorskem bo onesnaženost majhna.

Napoved za soboto. FOTO: Arso

V primeru pričakovane velike onesnaženosti zraka z delci PM10 občanom in pravnim osebam svetujejo da:

• ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja,

• zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva,

• uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil,

• ne kurijo na prostem.

Najbolj onesnažujejo zrak zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih nepravilno kuri oziroma se za kurjenje uporabljajo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka.

Prilagodite aktivnosti na prostem

Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih zunaj območij, za katera so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les. Zaradi zaščite prebivalstva je smiselno zgoraj navedena priporočila upoštevati tudi na teh območjih.

Onesnaženost zraka se prek dneva spreminja, zato se urne ravni delcev lahko pomembno razlikujejo od napovedanega dnevnega povprečja. Predlagajo redno spremljanje urnih ravni delcev PM10 ter prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili. Napoved velja za lokacije, ki niso pod neposrednim vplivom lokalnih izpustov (prometne ceste, kurišča, industrija, delavnice …). Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 μg/m3. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti.

Bolezni dihal, srca in ožilja

Trdni delec (PM) je izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. Kot aerosol je v obliki vodne kapljice, v kateri je ujet trden ali tekoč delec. V veliki večini delcev je glavna komponenta ogljik, na tega pa se lahko vežejo primesi, kot so kovine, organska topila ali ozon.

Delci povečajo umrljivost za boleznimi dihal, srca in ožilja. Predvsem so ogroženi starejši in bolniki z obstoječimi boleznimi dihal. Če delci vsebujejo težke kovine, je njihova strupenost še večja. Dokazali so, da je prisotnost cinka v delcih poveča moč vnetja, stopnjo odmiranja tkiv in preobčutljivosti pljuč.